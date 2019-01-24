«Превратили данную проблему в шоу»: Кадыров прокомментировал списание долгов за газ с населения Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения о списании с жителей республики 9 млрд рублей долгов за газ «вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России», его цитирует пресс-служба республиканского правительства.

«Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее. Это вызвало бурную реакцию. Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу», — считает Кадыров.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», — сообщил он, отметив, что в постановлении суда нет суммы списания.

По словам главы Чечни, «суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности», а точную сумму смогут установить только после проведения полной инвентаризации задолженности дебиторов ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

Кадыров отметил, что в республике в течение длительного времени не вели учет реального потребления, из-за чего в списке потребителей были люди, погибшие во время военных действий или уехавшие из республики.

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной». Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании с жителей республики долгов за газ.

В «Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что сумма в 9 млрд рублей не была указана в решении суда и что компания не знает, откуда она могла появиться. В организации уточнили, что формулировка суда предполагала «обязать „Газпром межрегионгаз Грозный“ применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности».

После этого депутаты в разных регионах России попросили списать долг за газ с жителей своих областей по примеру Грозного. Такое предложение высказывали депутаты Смоленской областной Думы, депутат Госсовета Чувашской республики и депутат Госсобрания Башкирии. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги всех россиян по ЖКХ. В Дагестане возбудили уголовное дело в связи с необоснованным начислением жителям долгов за газ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).