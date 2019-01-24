«Левада-центр»: число готовых участвовать в политической жизни страны россиян достигло максимума за 12 лет

Четверть россиян готовы активно участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Социологи отметили, что этот показатель является максимальным за последние 12 лет, а в марте 2017 года подобное намерение высказывали 16% респондентов.

Также максимальной (40%) оказалась доля опрошенных «Левада-центром», которые не разбираются в политике или не интересуются ей.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил «Ведомостям», что многие россияне не хотят и не могут участвовать в политике: «Это характеристика авторитарных режимов, где граждане испытывают апатию и не желают участвовать в политике, поскольку их убедили, что нет возможности влиять на принимаемые решения». Однако он отметил, что из-за общего роста напряжения, небольшая часть населения говорит, что при возможности участвовать в политике, была бы готова что-то делать.

«Это вызвано повышением пенсионного возраста, ростом цен и ощущением несправедливости происходящего. Но готовность участвовать в политике все равно ограничена», – добавил Гудков в разговоре с «Ведомостями», пояснив, что рост готовности к участию в политической жизни свидетельствует о росте недовольства происходящим в стране.

В качестве главной причины нежелания участвовать в политике 31% опрошенных назвали то, что, по их мнению, «политика не для рядовых граждан», ею должны заниматься власти. 28% респондентов заявили, что у них нет на это времени, 25% сказали, что они ничего не понимают в политике, 21% опрошенных думают, что «все равно ничего изменить нельзя», а 10% считают, что «политика – грязное дело».

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года среди 1600 респондентов.

Ранее «Левада-центр» провел опрос, согласно которому за отставку действующего правительства выступили 53% россиян, 40% выразили противоположное мнение. Тогда 57% участников опроса заявили о неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов, 47% респондентов заявили, что кабинет министров не может создать условия по обеспечению населения работой, а 43% считают, что министры не заботятся о соцзащите населения.