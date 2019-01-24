СМИ сообщили об обысках в администрации Нефтеюганска

В администрации города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проходят обыски, об этом сообщают РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на источники.

«Связано с превышением полномочий», — сказал собеседник Интерфакса. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета агентству сказали, что ведомство не участвует в следственных действиях. В МВД ХМАО информацию об обысках агентству не подтвердили и не опровергли.

Источник РИА Новости сообщил, что обыски могут проходить из-за конфликта мэра Нефтеюганска с полицией: «Глава муниципалитета инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды — выходца из органов госбезопасности, ранее служившего в УФСБ по Курганской области». В пресс-службе администрации города агентству информацию об обысках не прокомментировали.

Согласно информации на сайте администрации Нефтеюганска, мэром города с 2016 года является Сергей Дегтярев. Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что он задержан, несколько источников Ura.ru также рассказали о задержании главы города.