Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — сказал судья во время судебного заседания.

Наказание, которое назначили Януковичу, еще не озвучили. Генпрокуратура Украины вначале настаивала на пожизненном заключении, однако позднее потребовала приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы.

Ему предъявили обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

Ч. 5 ст. 27 — Виды соучастников преступления;

Ч. 3 ст. 110 — Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказание — лишение свободы от 7 до 12 лет;

Ч. 1 ст. 111 — Государственная измена. Наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет;

Ч. 2 ст. 437 — Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. Наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, дело о госизмене в отношении Януковича начали рассматривать в мае 2017 года. Его обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Сам Янукович участвовать в процессе отказался, поэтому суд по его делу проходит в заочном режиме. Бывший президент Украины с 2014 года находится в России.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура рассказала о расследовании еще одного уголовного дела в отношении Януковича. Его подозревают в незаконном захвате власти в 2010 году.

В 2010 году после победы Януковичем на президентских выборах Украины были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, ограничивающие полномочия президента и расширяющие полномочия парламента. В частности, реформа 2004 года предусматривала, что правительство формирует не президент, а «коалиция депутатских фракций».