Володин позвал в Госдуму представителей Google обсудить нарушение Конституции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителей Google в Госдуму, чтобы обсудить с ними вопросы, связанные с нарушением компанией Конституции России, сообщило РИА Новости.

«Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов», — сказал Володин.

Глава Госдумы объяснил, что на этой встрече необходимо «выстроить нашу позицию», чтобы потом принять некое решение. Володин также обеспокоен тем, что Google может «вмешиваться» в дела государства.

«Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через мировую паутину интернета», — добавил спикер нижней палаты парламента.

В качестве примера вмешательства компаний во внутренние дела других стран через интернет спикер Госдумы упомянул снятие «галочек» с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook. Эти «галочки» означают верифицированный акант у известных личностей и крупных компаний.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. При этом власти Украины и стран Запада отказались признавать результаты референдума, присоединение полустрова было названо аннексией. Позже стрнаы ЕС, США ввели санкции против России.