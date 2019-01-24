Госдума наделила Генпрокуратуру полномочиями проверять зарубежные счета чиновников

Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект, который дает Генеральной прокуратуре право проверять сведения вкладах и сбережениях российских чиновников в иностранных банках за рубежом. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Для этого она должна будет направить в Банк России запрос, который тот перенаправит центробанку указанной страны или другому органу, осуществляющему банковский надзор. Ответ он перенаправит надзорному ведомству. Хотя сейчас российский ЦБ не может разглашать банковскую тайну, поправки делают исключения для сведений об иностранных счетах чиновников.

Генпрокуратура также получит полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок «подозрительных» счетов. Законопроект внес президент Владимир Путин в октябре, первое чтение прошло в декабре, второе — 22 января.

Напомним, принятый в 2013 году закон запрещает иметь счета и вклады в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами высокопоставленным чиновникам и парламентариям. Запрет также затрагивает их супругов и несовершеннолетних детей.