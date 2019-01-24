Заподозренный в незаконной охоте пермский чиновник подал в отставку

Глава Юксеевского сельского поселения в Пермском крае Василий Утробин, которого подозревают в незаконной охоте, подал заявление об отставке, сообщила РИА Новости заместитель чиновника Алевтина Минина.

По словам замглавы сельского поселения, рассматривать заявление Утробина будут позже, так как он находится на больничном.

Ранее местное управления Следственного комитета (СК) начало доследственную проверку информацию о незаконной охоте чиновников. Как утверждало издание «Местное время» Утробин и Николай Илюшин, занимавший должности в пермском филиале ОАО «МРСК Урала» убили медведя и четырех рысей, не имея на это охотничьей лицензии.

В качестве доказательства издание опубликовало фотографию с охоты. При этом «Местное время» отмечало, что убийство спящих в берлоге медведей запрещено.

Напомним, подобный случай уже происходил в Иркутской области. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой подозревается губернатор региона Сергей Левченко.

Сам Левченко утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, охота была лицензированной, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном. Позднее он говорил, что СК не нашел состава преступления, поскольку все было законно.