Начальника полиции подмосковного Чехова задержали за незаконный оборот оружия

Главное следственное управление Следственного комитета по Подмосковью задержало начальника ОМВД по городу Чехов Александра Большакова по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК).

В ходе обысков у него дома обнаружили пистолет Макарова со спиленными обозначениями, пистолет был снаряжен магазином с 4 патронами.

Обыски у Большакова, его заместителя Александра Зайцева и троих их подчиненных по делу о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и улик начались утром 23 января.

Накануне также стало известно о том, что подозреваемыми по делу о получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) стали начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по Чехову, а также старший инспектор отдела.

Так, первый, по версии следствия, за 90 тысяч рублей от «местного коммерсанта» он не стал привлекать его к уголовной ответственности по делу о хулиганстве, а также уничтожил видеозаписи преступления. Второй в конце ноября прошлого года получил 200 тысяч рублей от местного бизнесмена «за общее покровительство» и не стал проводить проверки в его интернет-кафе.