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Минэкономразвития раскритиковало идею ГИБДД реформировать экзамен на получение водительских прав

Общество

 

Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв на реформу экзамена по получению водительских прав, которую задумала ГИБДД, сообщила газета «Коммерсант».

В частности Госавтоинспекция предлагала исключить из экзамена упражнения на «площадке» и перенести их выполнение в «город». Однако в министерстве заявили, что это повлечет «значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена».

В Минэкономразвития указывают, что в результате реформы автошколы могут столкнуться с «недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов», а бюджетные школы понесут убытки. В отзыве говорится, что некоторые упражнения в городских условиях «выполнять затруднительно». В качестве примера приведено упражнение с КАМАЗом, для которого нужна территория длиной не менее 70 м.

В министерстве считают, что идея ГИБДД требует более детальной проработки и ее можно использовать в качестве эксперимента, сохранив действующие правила. По данным «Коммерсанта», в МВД «неприятно удивились» такому заключению и планируют дать ответ. Официального заявления по данному поводу Госавтоинспекция не выпускала.

Ранее автошколы также указывали «на спорные моменты» в реформе по сдаче экзаменов. В ДОСААФ заявили, что при выполнении специальных маневров появляется риск необъективности сотрудников полиции, так как на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, а в городе этого не будет. 

Ассоциация автошкол в Марий Эл отмечала, что обязательным упражнением на площадке является параллельная парковка задним ходом, и если начинающий водитель будет демонстрировать ее на экзамене в городе, то это может привести к авариям. При этом Союз автошкол Москвы и Национальный союз ассоциаций автошкол поддержал реформу.

Напомним, согласно предлагаемым правилами, задачи, которые выполняются на площадке (парковка, начало движения с наклонной поверхности и так далее), необходимо перенести в реальные условия, то есть на дороги города.

Кроме того, изменять намерены теоретическую часть. МВД хочет ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время сдачи теста. Ведомство также конкретизировало минимальные и максимальные сроки пересдачи: для теории — не ранее чем через семь дней и не позднее 30, а для практики 7–60 дней.

В МВД предлагают снять запрет на езду по эстакадам во время обучения, а в правила ввести понятия «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Более того, в ведомстве планируют расширить количество причин для отказа в принятии экзамена, и в случае, если претендент нарушит процедуру проведения экзамена, его результаты будут аннулировать.

Теги:
mp, водители, экзамены, реформы, гибдд, россия
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