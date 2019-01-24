Кремль назвал ситуацию в Венесуэле «попыткой узурпировать власть»

В Венесуэле произошла попытка узурпации власти, которая противоречит принципам международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», — привело РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле «внимательным образом» следят за развитием событий в Венесуэле и обеспокоены заявлениями о «мерах какого-то силового воздействия».

Песков также указал на то, что вопросы о предоставлении Мадуро политического убежища в России неуместны, потому что он действующий президент. При этом представители Венесуэлы не обращались к Москве за помощью, с США также не было никаких контактов по поводу сложившейся ситуации в стране, добавил пресс-секретарь.

Ранее с заявление по поводу ситуации в Венесуэле выступил МИД России. «Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств», — говорится в заявлении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве России посчитали, что «деструктивное внешнее вмешательство» недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

В ответ Мадуро сказал, что США совершают «серьезную ошибку» и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Он также обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.