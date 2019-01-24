Госдума приняла в первом чтении законопроект о фейковых новостях

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на публикацию в СМИ и интернете фейковых новостей. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Голосование за поправки в закон «О СМИ». Фото: скриншот трансляции заседания.

Законопроект приравнивает публикацию «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» в случае, если она угрожает жизни граждан или общественному порядку.

Публикация «фейковых новостей» грозит административным штрафом от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей — для юрлиц. «Фейковые новости» также приравняют к призывам к массовым беспорядкам, и Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры сможет блокировать их в интернете без решения суда.

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24 января в первом чтении рассмотрят и второй законопроект сенатора Клишаса, который приравнивает к мелкому хулиганству материалы, в которых содержится «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам. Нарушение грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток. Роскомнадзор также будет блокировать эти материалы в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры.