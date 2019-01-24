Экс-заместителю Мединского Пирумову удвоили срок по «делу реставраторов»

Московский городской суд по требованию прокуратуры ужесточил срок заключения в колонии общего режима с полутора до трех лет бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает Интерфакс.

Помимо удвоения срока заключения Мосгорсуд также приговорил его к 1 миллиону рублей штрафа и лишил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С мая Пирумов находится в СИЗО по новому делу.

На 1,5 года лишения свободы в октябре 2017 года Пирумова осудил Дорогомиловский суд Москвы по обвинению в мошенничестве с деньгами, которые выделили на реставрацию культурных объектов (ч. 4 ст. 159 УК). В день вынесения приговора его отпустили из зала суда, поскольку назначенный срок он уже отбыл под стражей в ходе следствия. В декабре прошлого года Верховный суд отправил дело на пересмотр.

По версии следствия, Пирумов, бизнесмен Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо заключили контракты по завышенным ценам на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, драматического театра в Пскове, музея космонавтики в Калуге, башни Кронпринц в Калининграде и других объектов. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей.

В мае Пирумов, Колесников и Мазо стали фигурантами нового уголовного дела: их обвинили в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа». Они отрицали свою причастность к вменяемым преступлениям. Пирумов также отмечал, что не мог похитить деньги, потому что музей сам отбирает подрядчиков и контролирует работы.