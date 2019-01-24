Около 12 тысяч жалоб поступило в ЕСПЧ из России в 2018 году

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году поступило 12,15 тысяч дел из России, при этом рассмотрения ожидали еще 11,75 тысяч дел, следует из ежегодного отчета суда.

В 238 делах по жалобам против России было выявлено хотя бы одно нарушение Конвенции по защите прав человека. При этом рекордное число решений, более 100, вынесено по статье о запрете пыток. Только в пяти решениях ЕСПЧ значился отказ в признании нарушений со стороны российских властей.

В отчеты также названы три дела, которые стали «ключевыми» и которые проиграла Россия: неэффективное расследование убийства журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, политические преследования оппозиционера Алексея Навального и неуведомление супругов Лозовых о смерти их сына.

В ЕСПЧ подсчитали, что за 20 лет пребывания России в Совете Европы было вынесено 2365 решений против российских властей. В 614 делах признано нарушение права на жизнь, 1079 решений вынесено о нарушении запрета пыток, в 1031 деле власти России нарушали права на свободу и личную неприкосновенность. Единственная статья конвенции, которая в России не нарушалась,— о праве на брак.

Напомним, в 2017 году ЕСПЧ прекратил производство или признал неприемлемыми 6886 жалоб, поданных против России. Россия также лидировала среди стран-членов Совета Европы, власти которых были признаны нарушителями Европейской конвенции по правам человека.