Законопроект о «явном неуважении» к власти в интернете прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравняет к мелкому хулиганству публикацию в интернете материалов, содержащих «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Голосование по поправкам в закон «О защите информации». Фото: скриншот трансляции заседания.

Оба законопроекта, касающиеся «явного неуважения» к власти в интернете, поддержали только депутаты из фракции «Единой России». При этом председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников предложил убрать отказаться от арестов в качестве наказания и оставить только штрафы.

Представители других партий во время слушаний критиковали законопроект. «Это довольно репрессивная политика, истинным мотивом которой является желание правящего класса сохранить свое господство. Если у нас политика грабительская, естественно она будет вызывать возмущение. Закручивать гайки и держать общество в страхе нельзя, это глупо и неразумно.

Нужно пользоваться тем, что люди нас критикуют. Если им заткнуть рот, может быть, все на какое-то время стихнет, но потом люди просто начнут бить»,

— заявил во время обсуждения депутат Денис Парфенов от фракции КПРФ.

Согласно тексту поправок, нарушением будут считаться материалы «в неприличной форме» об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах).

Поправки предполагают штраф от 1 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Роскомнадзор также будет блокировать эти материалы в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры.

Один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, говорил, что речь в поправках идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении». А другой соавтор, сенатор Андрей Клишас, в разговоре с «Новой» уточнял: «Если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».

Ранее 24 января Госдума приняла в первом чтении и другой законопроект сенатора Клишаса, внесенный в тот же день, 12 декабря. Поправки запрещают публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации» под видом «достоверных сообщений» и грозят штрафами до 1 миллиона рублей.

Сам Клишас на слушаниях отсутствовал. Как объяснял его помощник «Новой», он находится в плановой командировке в Красноярском крае, однако источники «Дождя» утверждают, что сенатор сам не хотел присутствовать при обсуждении законопроектов. Накануне голосования у законопроектов было два отзыва, а Генпрокуратура, ранее их не поддержавшая, направила в Госдуму положительный отзыв.