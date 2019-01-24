В Москве осудили 11 сторонников «Исламского государства»

Московский окружной военный суд приговорил шесть человек, обвиняемых по статьям о терроризме, на сроки от 14 до 18 лет, и еще пятерых — к шести годам лишения свободы за аналогичны преступления, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ФСБ, задержания подозреваемых проходили в Москве и Санкт-Петербурге 12 ноября 2016 года. Силовики утверждают, что все они являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Им предъявили обвинения по статьям о подготовке теракта, участии в террористических сообществах и организациях, прохождении обучения в террористических целях, незаконном хранении оружия и взрывных устройств.

«Террористами, один из которых прибыл из Сирии, планировалось совершение терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах. Все акции они рассчитывали снимать на видео для дальнейшего размещения на подконтрольных им ресурсах в сети интернет», — заявили в ЦОС.

Напомним, 21 января ЦОС ФСБ отчитался задержали группу людей, которых обвиняют в сборе денег для «Исламского государства». В ФСБ заявили, что под видом благотворительности задержанным удалось собрать более 10 млн рублей.