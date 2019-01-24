«Победа» подала в суд на ФСБ и Минфин

Авиакомпания «Победа» обратилась в суд с исковым заявлением против Мифина и Федеральной службы безопасности (ФСБ), следует из электронной карточки Арбитражного суда.

В карточке также указана сумма иска — 10740 рублей, других подробностей не приводится. В разговоре с ТАСС представитель «Победы» уточнил, что иск подан к отряду погранконтроля Внуково.

Ранее «Победа» перестала продавать билеты на международные рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково с вылетом позднее 31 марта, а в Лондон — 17 марта. Такое решение было принято, потому что с 14 по 23 января в Пулково задержали 43 рейса.

Задержки происходили, так как службы безопасности аэропорта вскрывали опломбированные отсеки, которые компания заклеивала для увеличения скорости подготовки к выходу на взлет.

Напомним, «Победа» совершает полеты из Пулково от двух до семи раз в неделю – всего в ее расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю. Из Санкт-Петербурга у лоукостера есть прямые рейсы в Кельн, Милан, Лондон, Стамбул, Пизу и Тбилиси.