Экс-главу правительства Шотландии и ведущего RT Алекса Салмонда задержали после обвинений в домогательствах

Полиция Шотландии задержала и предъявила обвинения экс-главе правительства Шотландии Алексу Салмонду, сообщает телеканал Sky News. О сути обвинений в полиции не рассказали.

Газета Evening Standard писала, что его задержали в ночь на 24 января, однако по данным журналиста Sky News, накануне он сам пришел на допрос по делу о домогательствах, однако тогда помещать под стражу его не стали. Телеканал Russia Today, на котором Салмонд ведет авторскую передачу, уточнил, что ночь политик провел в отеле.

В январе 2018 года стало известно о том, что две сотрудницы его официальной резиденцииобвинили его в домогательствах, имевших место в 2013 году. Тогда он еще возглавлял шотландское правительство. Сам Салмонд отрицал обвинения.

В августе правительство Шотландии передало полиции результаты внутренней проверки, однако в январе после ответного иска признало его предвзятым: возглавлявшая расследование специалист по кадрам Джудит Маккинон консультировала заявительниц до подачи жалоб.

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Напомним, Алекс Салмонд, глава выступающей за отделение от Великобритании Шотландской национальной партии, был первым министром с 2007 по 2014 годы. Он покинул должность после провала на референдуме о независимости Шотландии.

С 2017 года Салмонд начал вести авторскую программу на телеканале RT, в прошлом году британский регулятор Ofcom обвинил ее создателей в нарушении кодекса вещания — те выдавали за сообщения телезрителей твиты сотрудников канала.