Бывшего замглавы «Военторга» Тейфа заподозрили во взятке российским чиновникам за закрытие уголовного дела

Американские прокуроры заявили, что бывший заместитель генерального директора ОАО «Военторг» Леонид Тейф, задержанный в США, дал взятку неким российским чиновников, чтобы они помогли закрыть уголовное дело против него, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на The Associated Press.

Прокуроры не привели конкретных имен и доказательств, а сослались на источники. Во время судебного заседания выяснилось, что Тейф является гражданином пяти стран и владеет недвижимостью не только в США, но и в России и Швейцарии.

Ранее Тейф был задержан в своем доме в Северной Каролине, который оценивается в 5 млн долларов. В США он стал фигурантом уголовного дела о выводе 150 млн долларов из России.

По версии следствия, с 2010 по 2012 годы Тейф находил подрядчиков для выполнения заказов Минобороны России и при заключении контрактов требовал с субподрядчиков процент с полученных от министерства денег.

Американские правоохранители уверены, что экс-сотрудник «Военторга» получал деньги наличными, отправлял их на оффшорные счета, а оттуда уже в зарубежные банки. Его жена Татьяна Тейф также стала фигуранткой дела.

Напомним, в 2012 году «Новая газета» сообщала, что именно Тейф помог бизнесмену Евгению Пригожину с аутсорсинговыми договорами на обеспечение питанием армейских частей.