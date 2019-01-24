В Москве задержали бывшего замминистра энергетики

Федеральная служба безопасности и главное управление МВД по Москве 23 января задержали бывшего замминистра энергетики Вячеслава Кравченко и доставили в Главное следственное управление МВД для допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба министерства ТАСС.

Там уточнили, что после этого будет определен его процессуальный статус. Однако, по данным Коммерсанта, сейчас он проходит в статусе подозреваемого.

Дело, по данным источников РБК, было выделено в прошлого году из другого дела о мошенничестве, фигурантами которого были экс-глава ассоциации НП «Совет рынка», а после топ-менеджер En+ Дмитрий Пономарев и Оксана Гринкевич — жена экс-заместителя главы департамента развития электроэнергетики Егора Гринкевича.

По версии следствия, возглавлявший «Совет рынка» Пономарев в 2011 году взял Гринкевич на фиктивную ставку, ущерб тогда оценили в 3 миллиона рублей — неназванные собеседники РБК назвали это «надбавкой» к министерской зарплате Егора Гринкевича, которую оплачивали государственные и частные энергетические компании, входящие в ассоциацию НП «Совет рынка».

При этом, как отмечает РБК, утром 23 января в квартире Вячеслава Кравченко провели обыски ФСБ с сотрудниками московского главка МВД, а по делу также задержали еще двоих человек, в том числе Оксану Гринкевич. Обыски также прошли по адресам шести сотрудников отдела кадров НП «Совет рынка», где Кравченко работал в 2012–2013 годах. При этом представитель компании в разговоре с ТАСС опроверг информацию об обысках.