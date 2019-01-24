Генпрокуратура: СИЗО переполнены из-за несоблюдения уголовного законодательства

Российские следственные изоляторы (СИЗО) переполнены, потому что нарушаются требования уголовно-процессуального законодательства, а судебные экспертизы затягиваются, заявили в Генпрокуратуре России.

«Нередко отсутствует должный ведомственный контроль со стороны руководителей следственных органов», — добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что основной проблемой СИЗО является то, что задержанные содержаться в условиях, которые противоречат российским и международным стандартам.

Ранее официальные представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявлял, что переполненность СИЗО остается одним из главных нарушений закона. По его словам, в 11 регионах России СИЗО переполнены на 85% от установленного лимита.