В России закрыли уголовное дело против одного из фигурантов «списка Титова»

Уголовное дело против фигуранта «списка Титова» Дмитрия Панькова закрыли из-за отсутствия состава преступления, сообщается на сайте уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

Паньков находился под подпиской о невыезде. Он вернулся в Россию 25 сентября 2018 года. По прилету его отвели в отделение полиции «Одинцовское», где после допроса и избрали новую меру, а затем предложили рассмотреть вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон.

В 2011-2015 годах Дмитрий Паньков работал в ООО «Дело-Центр». При поступлении на работу он подписал обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Спустя год на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (разглашение коммерческой тайны).

По версии следствия, он отправил от имени кипрской компании Lanuria Ltd иск, в котором содержалась информация об активах организации, в которой работал юрист. В результате кипрский суд наложил запрет на «Дело-центр» и аффилированные с ним компании, что привело к срыву сделок по продаже акций. Паньков жил на Кипре с апреля 2016 года. В июле 2017 года он был объявлен в международныый розыск, а в сентябре его заочно арестовали.

Напомним, 15 июня в Россию вернулся бывший депутат заксобрания Свердловской области Сергей Капчук, который вместе с братом Константином стал фигурантом дела о хищении 2 миллиардов рублей. Как сообщает РБК, на родину также удалось вернуться гендиректору компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнесту Киму и бизнесмену Андрею Каковкину из Ростова-на-Дону.