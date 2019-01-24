СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить законность дела о «нежелательных организациях» против члена «Открытой России»

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России попросил Генеральную прокуратуру проверить законность возбуждения первого в стране уголовного дела о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) в отношении члена федерального совета движения «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Они призвали учитывать решение Конституционному суда по другому резонансному делу, когда активиста Ильдара Дадина приговорили к 3 годам колонии за несколько нарушений порядка проведения митингов.

Тогда КС отметил, что для возбуждения уголовного дела должна быть реальная общественная опасность, тогда как в деле Дадина ее не было. Сейчас в деле Шевченко, по мнению СПЧ, ее также нет: ее не обвиняют в применении насилия или причинению вреда здоровью или имущества. Совет также попросил Госдуму и Совфед декриминализировать уголовную статью о «нежелательных организациях».

В СПЧ также напомнили, что Шевченко не имеет отношения к британской организации «Открытая Россия», внесенной в реестр «нежелательных организаций», а является членом федерального совета одноименного незарегистрированного движения, которое действует только на территории России.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. 23 января суд поместил ее под домашний арест.

За предыдущий год у Шевченко уже было два административных нарушения за участие в публичных мероприятиях движения (ст. 20.33 КоАП). Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечал, что за три года с момента появления статьи в КоАП по ней привлекали исключительно активистов «Открытой России». «Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело, по этой логике, должна была случиться», — писал он.

По данным Znak.com, всего за последний год по ст. 20.33 КоАП привлекли 53 человек. Если число административных нарушений за год достигнет двух, они также потенциально могут стать фигурантами уголовного дела. Так, из этих активистов по два постановления об административном нарушении по данной статье, вступивших в силу, есть у семи человек, у еще двух активистов — по четыре таких постановления.