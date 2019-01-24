Зоозащитники рассказали о состоянии незаконно выловленных в Приморье косаток и белух

Зоозащитники рассказали о состоянии косаток и белух, которые содержатся в «центре адаптации морских млекопитающих» в бухте «Средняя» под Находкой в Приморском крае. Об этом говорится в пресс-релизе «Экологической вахты Сахалина» и «Друзей Океана», который имеется в распоряжении «Новой газеты».

Спинной плавник косатки. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

Косатки в вольере. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

Активисты отмечают, что общее физическое состояние большинства косаток по визуальным признакам можно назвать удовлетворительным, однако у некоторых из них на спинном плавнике и спине отслаивается кожа. По словам специалистов, состояние кожного покрова изменилось у 6 из 11 косаток.

Состояние белух зоозащитники оценивают как более благоприятное, чем у косаток, однако и у них заметны изменения во внешнем виде: «У многих из них в районе задней части головы, шеи и дыхала появилось множество странных темных точек, чего обычно не наблюдается у белух, содержащихся в условиях неволи в дельфинариях».

Белуха в бухте «Средняя». Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

Темны точки на голове у белухи. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

По словам специалистов, угрозу животным в «центре адаптации» создает отсутствие санитарно-гигиенических мероприятий, которые бы предотвращали попадание патогенных микроорганизмов в вольеры.

Кроме того, на момент проверки бухта и прилегающая к ней акватория была полностью покрыта льдом толщиной в несколько сантиметров, на его раскалывание сотрудники «центра даптации» прилагали огромные усилия.

Бухта «Средняя». Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

«Белуха привычна к жизни в условиях льда, но она абсолютно не приспособлена к его постоянной обколке и расчистке людьми в непосредственной близости от себя. Эта работа создает беспокойство и является потенциальным источником сильного стресса для животных, о чем может свидетельствовать их поведение», — говорится в пресс-релизе.

В начале ноября прошлого года «Новая газета» сообщила, что в бухте «Средняя» содержатся незаконно выловленные 11 косаток и 90 белух для последующей продажи в Китай. По информации издания, примерная стоимость сделки могла составлять около 19 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной ловле морских животных (ч. 3 ст. 256 УК). Экологи сообщали, что животные находятся в неприемлемых условиях. Позднее из бухты пропали три белухи. Зоозащитники считают, что они погибли.

В конце декабря приморский суд снял арест с косаток и белух, что вызвало опасения у зоозащитников. Они предположили, что отловщики, которым вернули животных, теперь могут тайно переправить их в Китай контрабандой, хотя по закону они не могут продавать млекопитающих ни внутри России, ни за ее пределам.