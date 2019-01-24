В московском музее пропала икона XVI века стоимостью 4 млн рублей

В Государственном историческом музее потерялась икона XVI века «Богоматерь Смоленская-Шуйская», ее страховая стоимость составляет около 4 млн рублей, сообщил ТАСС.

В последний раз икона экспонировалась в Мурманском художественном музее, а в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея. Когда сотрудники музея начали готовиться к очередной выставке в декабре, выяснилось, что иконы нет.

Для поиска иконы проводится полная сверка фонда древнерусской живописи, в котором находится около 30 тысяч единиц хранения. При этом фонд переехал в другое помещение из-за реставрации в основном здании.

«Были найдены три помещения, которые могли быть приспособлены под временное хранение. Но поскольку там площади, совершенно не отвечающие требованиям, необходимым для размещения фонда, то там иконы хранятся практически в складированном виде - то есть, стоят стеллажи, на них коробки, в них иконы», — объясняла заместителя директора Исторического музея по фондовой работе Марина Чистякова.