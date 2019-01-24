В Красноярском крае пользователя «ВКонтакте» оштрафовали за сравнение эмблемы «Почты России» с гербом Третьего рейха

Ачинский районный суд Красноярского края оштрафовал на 1 тысячу рублей местного жителя Ивана Ковалева по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».

Протокол на Ковалева составили за публикацию во «ВКонтакте» картинки, на которой эмблема «Почты России» сравнивается с гербом Третьего рейха. Как отмечает «ОВД-Инфо», проверить его публикацию полицию попросил заместитель начальника регионального ФСБ.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли проект поправок в ст. 20.3 КоАП, в котором предложили не штрафовать при использовании нацистской символики в произведениях искусства и в образовательных целях — «при условии осуждения нацизма и экстремизма».

Эксперты центра «Сова» после публикации документа критиковали идею, а также напоминали о более удачных, на их взгляд, поправках в ст. 20.3 КоАП от сенатора Антона Белякова, который решил отметить пропаганду нацизма как обязательную составляющую преступления при публикации нацистской символики. Его законопроект на данный момент все еще проходит рассмотрение в первом чтении.

По данным Центра, в 2017 году было вынесено 1665 обвинительных решений по статье о демонстрации нацистской символики, а в 2016 году — 1796. Данных о 2018 году нет.