Бизнесмена Михальченко арестовали по делу о создании преступного сообщества

Басманный суд Москвы арестовал до 21 марта бизнесмена Дмитрия Михальченко, которому ранее вынесли приговор по другому уголовному делу, сообщили Интерфаксу в суде.

Михальченко вменяются обвинения по статьям создание преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и растрата в особо крупном размере (статья 160 УК РФ).

СМИ связывают это дело с хищениями на стройке в резиденции президента в «Ново-Огарево». Сообщалось, что в декабре 2012 года Федеральная служба охраны (ФСО) заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства.

В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад», связанная с компаниями «Балтстрой», и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.

Напомним, 28 декабря 2018 года Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя. Однако приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, в 2015 году алкоголь из Евросоюза переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика. В декабре прошлого года Михальченко частично признал вину. Он, в частности, заявил, что для него «было полным откровением» то, что партия вина была доставлена незаконно. Ущерб от контрабанды составил более 18 миллионов рублей. Бизнесмен заявлял, что он его возместил.