Брянский суд после вердикта присяжных оправдал всех фигурантов «макового дела»

Брянский областной суд огласил оправдательный приговор для всех 13 фигурантов «макового дела», рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда.

«На основании вердикта присяжных суд постановил приговор. Приговором суда все подсудимые по уголовному делу оправданы. Суд признал за ними право на реабилитацию»,

— приводит агентство слова официального представителя суда.

Присяжные оправдали всех обвиняемых в декабре прошлого года, зачитывание их ответов заняло два дня — 20 и 21 декабря.

Среди них был бизнесмен Сергей Шилов, которого обвиняли в том, что в 2010 году он пытался завести в Россию две партии кондитерского мака. Их задержали на таможне, а потом ФСКН обнаружила на них присутствие веществ опийной группы и возбудила дело о «контрабанде наркотических средств».

Присяжные также оправдали и химика Ольгу Зеленину. Ее обвиняли в пособничестве преступному сообществу за то, что в подготовленном ею по поручению директора проекте ответов на вопросы импортера Сергея Шилова, она написала, что полностью мак от алкалоидов опия очистить нельзя.

Дело в третий раз поступило в Брянский областной суд в 2016 году. До этого его два раза возвращали в прокуратуру для устранения нарушений. При этом шестеро фигурантов до вынесения решения находились в СИЗО, а другие семеро под подпиской о невыезде.