Навальный объявил о создании профсоюза для борьбы за повышение зарплат бюджетников

Политик Алексей Навальный решил создать профсоюз для борьбы за повышение зарплат бюджетников, об этом он сообщил на своем сайте.

По мнению политика, в России немного «честных боевых профсоюзов». В профсоюз Навального, как он утверждает, люди смогут подавать жалобы на низкие зарплаты, с которыми будут работать юристы, журналисты и политики.

«Я долго думал об этом и понял, с чего мы можем начать такое широкое движение. Хочется помочь сразу всем, вовлечь все организации. Рабочих заводов, принадлежащих олигархам. Водителей и продавцов — две самые массовые профессии в стране. Но первый шаг должен быть очень четкий и там, где власть-работодатель не сможет спорить с нами ни юридически, ни политически, ни морально», — сообщил он.

По словам Навального, сначала проект будет работать на группу «бюджетники, которых обманывают и недоплачивают им зарплату», а после того, как проект начнет расти — «люди, которым платят меньше, чем должны».

Навальный приводит размер зарплат, которые, отмечает он, должны получать представители разных профессий в Москве, Петербурге и Свердловской области. В частности, сообщает политик, врач должен получать почти 165 тысяч рублей в Москве, более 118,5 тысяч рублей в Петербурге и более 72,8 тысяч в Свердловской области. Учителя, по подсчетам Навального, должны получать примерно 82,5 тысячи, 59,3 тысячи и 36,4 тысячи рублей в Москве, Петербурге и Свердловской области соответственно.

Навальный указывает, что о зарплатах бюджетникам говорилось в «майских указах» 2012 года президента России Владимира Путина. В частности, согласно им, зарплата учителей должна быть не ниже средней по региону. В мае 2018 года Конфедерация труда России и профсоюз «Учитель» сообщили, что эти указы не выполнены.