В поликлиниках Петербурга решили возобновить выдачу лекарств людям с ВИЧ-инфекцией

В петербургских поликлиниках возобновят выдачу лекарств людям с ВИЧ-инфекцией, говорится в инстаграме вице-губернатора города Анны Митяниной.

По ее словам, результаты проверки Контрольно-счетной палаты города (КСП) не повлияют на процесс выдачи лекарств ВИЧ-инфицированным. Митянина также сообщила о намерении расширить в поликлиниках сеть кабинетов, в которых выдают препараты.

Вице-губернатор Петербурга добавила, что результаты проверки КСП потребуют принятия дополнительных нормативно-правовых документов, которые будут обосновывать причины выдачи лекарств в поликлиниках.«Сейчас в городе достаточно финансовых средств и полное понимание количества людей, нуждающихся в данных препаратах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в петербургских поликлиниках перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ-инфекцией. КСП, проверив финансово-хозяйственную деятельность комитета по здравоохранению, решила, что у ведомства не хватает нормативных документов для выдачи лекарств в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) поликлиник города.

В ноябре Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали Россию лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных.

В Минздраве, как сообщал ТАСС, информацию ВОЗ о ВИЧ-инфицированных опровергли.