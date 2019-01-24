Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил поддержку властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса» в стране и подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Мадуро поблагодарил Путина за позицию России и дал свои оценки событиям в стране.

Ранее с заявлением по поводу ситуации в Венесуэле выступил МИД России. «Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств», — говорится в заявлении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве России посчитали, что «деструктивное внешнее вмешательство» недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Венесуэле прошла попытка узурпации власти, которая противоречит нормам международного права.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

В ответ Мадуро сказал, что США совершают «серьезную ошибку» и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Он также обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.