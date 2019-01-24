Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом «Кардиффа» Салой на борту

Полиция находящегося рядом с Нормандией острова Гернси прекратила поиски самолета, на борту которого находился футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала, об этом она сообщила в своем твиттере.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 24, 2019

Участникам поисковой операции не удалось найти людей и обломков самолета. Поиски длились 24 часа. Правоохранители сообщили, что они изучили всю доступную информацию. По их словам, шансы найти выживших были крайне малы.

В поисковой операции были задействованы три самолета и пять вертолетов, а также два спасательных судна.

О пропаже одномоторного самолета, на борту которого, помимо футболиста, находились пилот и еще один пассажир, стало известно 22 января. Он вылетел из французского аэропорта «Нант-Атлантик» в столицу Уэльса Кардифф в 19:15 по местному времени (22:15 мск) 21 января, однако в 20:23 по местному времени (23:23 мск) береговые службы получили сигнал о его исчезновении с радаров.