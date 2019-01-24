СК возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

Следственное управление Cледственного комитета (СК) по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 24 января в Нальчике около 18 часов к сотрудникам ДПС, которые остановили машину, чтобы проверить документы, подошли четверо мужчин. Они с ножами напали на полицейских. Те в ответ открыли огонь, в результате чего трое нападавших были убиты, один — ранен.

О личностях напавших на полицейских в настоящее время ничего не известно. На месте произошедшего работает следственная группа.