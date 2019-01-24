В башкирском Сибае решили разгонять смог вентиляторами

В городе Сибае Башкирии решили использовать вентиляционные установки для разгона смога, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, в Сибае будут использовать две установки, одна – стационарная, другая – передвижная. Первую хотят установить в карьере, откуда идет выброс диоксида серы, а вторая, предположительно, будет разгонять вредные выбросы рядом с жилыми кварталами. Тестовые запуски установок планировалось провести 24 января.

Жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе в ноябре прошлого года. Из-за загрязнения воздуха гражданам начали бесплатно раздавать в аптеках защитные маски при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Прокуратура Башкортостана 18 января возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК). Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, который выделялись при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.