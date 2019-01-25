Мадуро решил закрыть посольства и консульства Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в Верховном суде, объявил, что решил закрыть посольство и все консульства страны в США. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро уже заявлял о разрыве дипломатических отношений с США. Это произошло после того, как американское правительство поддержало объявившего себя временно исполняющим обязанности президента спикера парламента Хуана Гуайдо.

Мадуро предоставил 72 часа американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, но в Вашингтоне отказались отзывать послов.

В США заявили, что сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут их строить через правительство временного президента Гуаидо.

При этом США отзывают часть сотрудников посольства в Каракасе, деятельность которых «не носит срочного характера». Кроме того, власти США предлагают американцам рассмотреть возможность выезда из Венесуэлы.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

В ответ Мадуро сказал, что США совершают «серьезную ошибку» и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Он также обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Так, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Мадуро выразил поддержку властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».