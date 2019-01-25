Мадуро решил закрыть посольства и консульства Венесуэлы в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в Верховном суде, объявил, что решил закрыть посольство и все консульства страны в США. Об этом сообщает Reuters.
Мадуро уже заявлял о разрыве дипломатических отношений с США. Это произошло после того, как американское правительство поддержало объявившего себя временно исполняющим обязанности президента спикера парламента Хуана Гуайдо.
Мадуро предоставил 72 часа американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, но в Вашингтоне отказались отзывать послов.
В США заявили, что сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут их строить через правительство временного президента Гуаидо.
При этом США отзывают часть сотрудников посольства в Каракасе, деятельность которых «не носит срочного характера». Кроме того, власти США предлагают американцам рассмотреть возможность выезда из Венесуэлы.
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Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.
В ответ Мадуро сказал, что США совершают «серьезную ошибку» и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Он также обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.
Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Так, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Мадуро выразил поддержку властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».
Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».