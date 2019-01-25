Генпрокуратура отказалась смягчить меру пресечения экс-совладельцу Billa и еще троим фигурантам «списка Титова»

Замгенпрокурора России Виктор Гринь ответил отказом на просьбу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, просившего предоставить гарантии для их возвращения на родину четырем бизнесменам, уехавшим из Россиии. Об этом сообщает РБК.

По мнению замгенпрокурора, с «учетом тяжести содеянного» мера пресечения в виде заключения под стражу обоснована для основателя холдинга «Марта» и экс-совладельца ритейлера Billa Георгия Трефилова, омского предпринимателя Василия Дякуне, мурманского бизнесмена Владимира Зюзина и краснодарского предпринимателя Семена Москотова.

При этом, как отметил Гринь, пятерым фигурантам списка Титова мера пресечения, связанная с лишением свободы, не избиралась, поэтому препятствий для их возвращения в Россию и явки в следственный орган не имеется.

Речь идет о председателе жилищного кооператива в Ленинградской области Владимире Артюшине, Юлии Макуриной из ООО «Афина», акционере группы «Квартстрой» Алексее Байгушеве, директоре ООО «Новый Век-Агро» Андрее Маркове из Перми и финансовом директоре ОАО «Модус» Алексее Новичкове из Воронежа.

По словам Титова, он продолжит работу с обращениями бизнесменов, которым не предоставили возможность вернуться в Россию. Омбудсмен отметил, что фигуранты его списка уверены в своей невиновности и хотят доказать непричастность к преступлениям.

Напомним, в феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, кандидат в президенты и бизес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту России Владимиру Путину.

При этом позже Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения дел против 25 фигурантов списка. При этом четыре человека из списка уже вернулись в Россию, уголовное преследование в отношении двух из них прекратили, говорили в Генпрокуратуре.

В середине ноября Титов заявил о существовании еще одного списка предпринимателей, которые скрываются от следствия за границей, но хотят вернуться в Россию. Всего заявок от бизнесменов было подано более 40, однако, по словам Титова, он оказывает поддержку не всем.

В январе этого года в список вошли еще семи российских предпринимателей.