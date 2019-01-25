В Сибири и на Дальнем Востоке прошли эвакуации после сообщений о минировании зданий

В регионах Сибири и Дальнего Востока из-за сообщений о минировании социальных и административных учреждений прошли массовые эвакуации.

Речь идет о 23 крупных объектах в Иркутске, в том числе и о шести медицинских учереждений, более 30 объектов в Благовещенске и о зданиях администрации города Читы.

В Бурятии эвакуируют здания правительства и парламента, а также мэрии Улан-Удэ. Позже стало известно, что десять иркутских больниц, получившие письма с угрозами, восстановили работу после эвакуации.

В ФСБ рассказали, что сообщения о заложенных бомбах в большинстве случаев поступают по электронной почте, они похожи «спам»-рассылку.

Ранее на этой неделе сообщалось об эвакуации в Хабаровске и Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. При этом нигде информация о минировании не подтвердились.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников утверждал, что рассылка сообщений о бомбах в зданиях пришла из-за рубежа. Откуда именно из-за границы, Бердников говорить не стал.

Напомним, осенью 2017 года в России прошла волна звонков о минировании зданий. Эвакуация коснулась Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. За месяц неизвестные «заминировали» 2460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По факту звонков были заведены уголовные дела.

Как сообщили в ФСБ, звонки были организованы из-за границы, к ним причастны четверо россиян.