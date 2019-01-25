Главного тренера «Монако» Тьерри Анри отстранили от работы с командой

Футбольный клуб «Монако» объявил о том, что приостанавливает деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшие матчи станет Франк Пасси. Об этом говорится на сайте команты.

Уточняется, что он отстранен «до вынесения окончательного решения».

В чемпионате Франции по футболу «Монако» после 21-го тура имеет 15 очков и находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

Анри назначили главным тренером «Монако» в октябре 2018 года. В конце июля прошло года российский футболист Александр Головин перешел из футбольного клуба ЦСКА в «Монако». Контракт был подписан сроком на пять лет.

Напомним, что Анри начал профессиональную карьеру футболиста в «Монако». Кроме того, он играл за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», где стал звездой мирового футбола, «Барселону» и американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира и Европы.

Тьерри Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м начал работу с одной из юношеских команда «Арсенала». С 2016 года входил в тренерский штаб сборной Бельгии по футболу. Был помощником главного тренера команды, в том числе на прошедшем ЧМ-2018 в России, где бельгийцы впервые в своей истории завоевали 3-е место.