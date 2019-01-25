Мэра Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев почувствовал себя плохо и был госпитализирован после проведения следственных действий в мэрии. Об этом сообщает ТАСС его заместитель Павел Прокопович.

По данным издания Ura.Ru, Дегтярева отвезли в отделение кардиологии местной клинической больницы с диагнозом гипертонический криз.

Накануне сообщалось, что в администрации города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проходят обыски в связи с превышением полномочий.

«Ura.ru» со ссылкой на источники писало, что Дегтярева задержали, а обыски прошли в его квартире и на рабочем месте. По неофициальной версии, задержание главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева может быть связано с махинациями с земельным участком. Его подозревают в том, что он принял взятку в обмен на «лоббирование интересов застройщика» и продал участок по цене в 250 раз ниже кадастровой.

Официально никакого обвинения мэру не предъявлено.