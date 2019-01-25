В Совете Федерации предложили ввести платную регистрацию мобильных телефонов по IMEI

Сенатор Людмила Бокова с группой парламентариев подготовили законопроект о платной регистрации всех мобильных устройств, с помощью которых можно выйти в интернет, сообщило РБК со ссылкой на проект закона.

Регистрация, по задумке Боковой, будет происходить по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), ей обяжут заниматься производителей и импортеров мобильных устройств. Те, кто купил телефон за рубежом, должны, как предполагается, зарегистрировать телефон на сайте госуслуг.

Бокова уточнила, что речь идет не только о телефонах, но и о планшетах и ноутбуках. «Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — добавила сенатор.

Автор законопроекта считает, что регистрацию необходимо сделать платной — не больше 100 рублей, а в случае отказа, устройство заблокируют. Ввести новые правила планируется с 1 февраля 2020 года, под их действия попадут устройства, которые уже используются, а владельцев таких телефонов обяжут их зарегистрировать в течение трех-пяти лет. От регистрации освободят иностранцев, использующих сим-карты зарубежных операторов.

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В документе утверждается, что все данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

На их основе создадут списки: в черный попадут похищенные, незаконно ввезенные, блокированные по запросу силовых ведомств телефоны; в белый — полностью функционирующие устройства в сетях сотовой связи; в серый список и список исключений — временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.

Бокова объяснила, что такие меры помогут бороться с кражей мобильных устройств, ввозом контрафактных телефонов и точнее идентифицировать террористов. Кроме того, на данный момент бюджет России недополучает от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств до 16,6 млрд рублей.

«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — заключила сенатор.

По ее словам, введение нового закона не повлияет на работу мессенджера Telegram иVPN-программ, а доступ к зашифрованным протоколам останется закрытым.