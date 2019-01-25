Автора блога «Типичный миллионер» обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании денег

В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовные дела о незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов в отношении автора блога «Типичный миллионер» Дмитрия Ладесова. О этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, в 2015-2017 годах подозреваемый, не имея регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя, оказывал за плату услуги, связанные с образованием детей и взрослых. Для этого он использовал созданные им сообщества в социальных сетях.

Как сообщают в СК, уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Белорецка, обвиняемого по пункту «а» части 2 статьи 171 УК (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой) и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере). При этом ведомство не называет имени обвиняемого.

«Он организовал сообщества в интернете в социальной сети «Вконтакте», где обучал и мотивировал людей, которые хотят создать свой бизнес, а также использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок. Для выполнения отдельных функций по поддержанию бесперебойной работы сообщества он привлек еще нескольких лиц, четко распределив между ними обязанности, тем самым создав организованную преступную группу», — утверждает СК.

Сам Ладесов во «ВКонтакте» написал, что «всегда зарабатывал честно и порядочно».