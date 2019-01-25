В Красноярском крае ученик девятого класса устроил стрельбу около школы

В поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края ученик устроил стрельбу у школы, сообщил ТАСС глава района Сергей Ермаков.

«Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу», — сказал собеседник агентства.

По данным министерства образования региона, стрельба произошла возле школы, пострадавших нет.

«Подросток произвел выстрел в воздух за территорией школы из охотничьего ружья. Причины поступка пока неизвестны. Подросток находится под опекой», — сказали в министерстве.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев, у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

«Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», — сказал представитель школьной администрации.

По словам одного из учеников школы, подросток один раз выстрелил в одноклассника, пытавшегося от него сбежать, но не попал. При этом уитель школы, пишет телеканал, отрицает это и утверждает, выстрел в сторону ученика «придумали школьники».

В октябре прошлого года студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем, и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, более 40 получили ранения.