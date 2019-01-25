Автовладельцы объявили забастовку на юге России из-за низких тарифов на перевозку зерна

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях прошли забастовки автовладельцев, которые не согласны с низкими тарифами на перевозку зерна, сообщила газета «Коммерсант».

По оценкам президента ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, объявили забастовку 60–70% всех перевозчиков зерна (несколько сотен машин). Другой сотрудник «Грузавтотранса» Александр Типикин отмечает, что акции носят стихийный характер и подсчитать точное число участвующих «трудно».

Источник газеты в правоохранительных органах Краснодарского края рассказал, что активисты на въезде на перегрузочные терминалы не пропускали транспорт и призывали водителей присоединяться к забастовке. В ростовской области, по информации «Коммерсанта», протестующие разворачивали фуры тех перевозчиков, которые согласны работать по действующим тарифам.

Типикин уточнил, что активисты «саботировали» отгрузку 90 тысяч тонн зерна, что по оценке «Коммерсанта» составляет 4% от всех месячных поставок. Он также указывает, что текущий размер тарифа «вообще не позволяет перевозчикам содержать автомобили».

«Водители получают 1,43 тыс. руб. на тонну зерна при логистическом плече в 550 км, тогда как минимально приемлемый размер тарифа должен быть на уровне 1,75 тыс. руб. на тонну», — приводит газета слова Типкина.

В «Грузавтотрансе» заявляют, что для минимизации расходов владельцы грузов «превышают допустимый вес партии в два-три раза», а низкие тарифы «вынуждают перевозчиков терпеть перегруз» для компенсации расходов на топливо и ремонт.

Письма с описанием ситуации уже отправили президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, главам Минсельхоза и Минтранса Дмитрию Патрушеву и Евгению Дитриху.