Производители хлеба предупредили о повышении цен на 6-7%

С учетом повышения стоимости пшеницы цены на хлеб могут увеличиться на 6-7%, сообщили РБК в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Глава ассоциации Дмитрий Востриков утверждает, что по сравнению с январем 2018 года цены к текущему месяцу на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеницу хлебопекарных сортов — на 40%, а на фуражное зерно на 50%.

Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин также утверждает, что цены на муку выросли, поэтому в начале февраля отпускные цены на хлеб будут меняться.

Ранее Минсельхоз сообщил о резком росте цены на курицу. Так в министерстве утверждают, что средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей на 17 января 2019 года была выше на 21,8%, чем 17 января 2018 года (117,2 тыс. рублей за тонну). В Росстате также зафиксировали увеличение розничных цен на курицу на 22,4% (со 125,1 до 152,7 рублей за кг).

При этом в Минсельхозе надеются, что в 2019 году начнется «корректировка цен» после восстановления работы предприятий, где был зафиксирован птичий грипп. В министерстве настаивают на том, что цена на живую птицу упала с начала года на 4,2%, а на мясо птицы на 0,2%.

Напомним, 10 января Росстат отчитался, что в 2018 году в России подорожали больше всего сахар и яйца — на 28,3% и 25,9% соответственно. В прошлом году цены выросли на мясо птицы на 9,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2%, а на плодоовощную продукцию - на 4,9%. Кроме того, по данным ведомства, на 3,7% выросли цены на морепродукты, подрожало на 3,6% сливочное масло, а молоко и молочные изделия — 2,9%.