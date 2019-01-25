В Венесуэле задержали более 360 человек во время антиправительственных протестов

В Венесуэле количество человек, которых задержали в ходе антиправительственных протестов, возросло до 364.Об этом сообщил глава правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум»​ Альфредо Ромеро.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов погибло как минимум 13 человек. При этом официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру». Решение Гуайдо поддержало ряд стран, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

В ответ Мадуро сказал, что США совершают «серьезную ошибку» и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Он также обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Так, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Мадуро выразил поддержку властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».