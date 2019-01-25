После ЧМ по футболу в России незаконно остались 5,5 тысяч иностранцев

В России осталось около 5,5 тысяч человек, которые въехали в Россию по паспорту болельщика на Чемпионат мира по футболу и остались в стране без законных на это оснований, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы миграционного управления МВД Андрея Каюшкина.

«На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тыс., но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысяч», — сказал Каюшкин.

Замглавы миграционного управления МВД добавил, что к 30 марта этих иностранцев должны выдворить из страны. Он также отметил, что всего в Россию приехали 650 тысяч иностранных граждан и все они в основном «были законопослушны и своевременно покинули страну».

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финальном матче со счетом 4:2. На организацию ЧМ Россия потратила около 883 миллиардов рублей. Футбольный турнир стал самым дорогим в истории. Суммарный эффект ЧМ для валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2013-2018 годы составил 952 миллиарда рублей, что равнозначно 1% годового ВВП страны.