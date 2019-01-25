Песков: в Кремле не знают подробностей создания Навальным профсоюза, но «участие в контроле за майскими указами востребовано»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инициативе политика Алексея Навального о создании профсоюза для борьбы за повышение зарплат бюджетников, заявил, что «любое участие в контроле за майскими указами востребовано». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за ходом и реализацией майских указов, любое участие в контроле за майскими указами востребовано. Но о чем конкретно идет речь, здесь мы не обладаем какой-то информацией», — сказал Песков.

Накануне Навальный сообщил, что запускает проект «Профсоюз Навального», который ставит своей задачей исполнение «майских указов» в части повышения зарплат бюджетников.

По его словам, сначала проект будет работать на группу «бюджетники, которых обманывают и недоплачивают им зарплату», а после того, как проект начнет расти — «люди, которым платят меньше, чем должны».

Навальный указывает, что о зарплатах бюджетникам говорилось в «майских указах» 2012 года президента России Владимира Путина. В частности, согласно им, зарплата учителей должна быть не ниже средней по региону. В мае 2018 года Конфедерация труда России и профсоюз «Учитель» сообщили, что эти указы не выполнены.