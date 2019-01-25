В Новокузнецке освободили 50 пациентов из «реабилитационных центров». Людей удерживали против их воли

В Новокузнецке освободили 50 человек, в том числе шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые насильно удерживались в четырех так называемых «реабилитационных центрах», сообщило управление Следственного комитета (СК) по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что каждый центр возглавлял руководитель, у которого было 2-3 помощника-служителя, у пациентов забирались мобильные телефоны и паспорта», — заявили в СК.

Во время обысков была обнаружена религиозная литература, компьютеры, расписки о пожертвованиях и бланки заявлений о добровольном содержании пациентов от 1,5 до 10 тысяч рублей.

Как утверждают освобожденные люди, их заставляли писать подобные заявления под угрозой лишения сна и еды. По версии следователей, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение и никакого лечения не осуществлялось.

В СК возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы человека (статья 127 УК РФ). Кроме того, идет проверка изъятых документов на экстремизм.