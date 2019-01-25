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В Красноярском крае СК возбудил дело против стрелявшего из ружья около школы подростка

Общество

 

В Красноярском крае возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК) против девятиклассника, стрелявшего из ружья возле школы в Абалаково. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«15-летний подросток принес в школу охотничье  ружье, принадлежащее  его деду и незарегистрированное в установленном законом порядке, и на пришкольной территории  произвел несколько выстрелов в воздух и  в автомобиль, в котором не было людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие у подростка забрал приехавший по вызову участковый. 

 В пресс-службе МВД по Красноярскому краю уточнили, что незарегистрированное ружье принадлежало деду устроившего стрельбу подростка. По факту незаконного хранения оружия проводится проверка сотрудниками полиции. 

Инцидент произошел сегодня, 25 января, в Енисейском районе Красноярского края после окончания занятий в школе. 

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимира Юрченко, подросток выстрелил в воздух четыре раза, и в школу не заходил. 

Теги:
стрельба, красноярский край, nt
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