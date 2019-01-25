CNN: Белый дом США подготовил проект о введении ЧП на границе с Мексикой

Администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы страны, для того чтобы получить более 7 млрд долларов на строительство стены с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Большое число иностранцев, незаконно попадающих в Соединенные Штаты каждый день, это прямая угроза безопасности нашей страны, которая вынуждает ввести чрезвычайное положение», — говорится в проекте президентского обращения.

Последние поправки в документ вносились на прошлой неделе, уточнил источник телеканала. Средства на строительство в Белом доме планируют привлечь от министерства обороны, от фонда инженерных работ Пентагона, из бюджета министерства внутренней безопасности, а также из фонда конфискованных средств преступников министерства финансов. Строительством стены займется корпус инженеров армии США.

Мнения советников президента разделились, многие из них отмечают, что строительство повлечет судебные иски, поскольку часть приграничных земель находится в частной собственности. Даже если владельцы передадут ее добровольно, выкуп займет около года, а принудительное изъятие может занять еще больший срок — и чрезвычайное положение это не ускорит.

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Накануне, 24 января, Сенат отклонил два законопроекта о финансировании правительства, который предложили республиканцы и демократы. Первые включали в свой проект деньги на строительство стены, вторые нет, но ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, из-за этих разногласий с 22 декабря в США начался т.н. «шатдаун» правительства: из-за отсутствия бюджета частично прекратили свою работу 9 из 15 федеральных министерств, в неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, также были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института.