В США задержали экс-советника предвыборного штаба Трампа

Бывшего советника президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджера Стоуна задержали в Флориде по обвинениям, предъявленным спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщил Минюст США.

Стоун обвиняется по семи пунктам: воспрепятствованию правосудию, подкуп свидетеля и дача ложных показаний не менее пяти раз, отмечается в сообщении.

По версии обвинения, экс-советник Трампа многоактно обманывал представителей Конгресса относительно контактов с одной из организацией, а также отрицал существование записей, на которых и были соответствующие доказательства.

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Напомним, в США ведут расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Бывший советник президента США по национальной безопасности (пробывший на этом посту 24 дня) Майкл Флинн — один из основных фигурантов расследования.

По версии следствия, Флинн скрыл, что в декабре 2016 года через российского посла в США Сергея Кисляка просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции».

Еще одним фигурантом дела является экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Также были допрошены ряд чиновников администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.